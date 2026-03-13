Сполучені Штати надали 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які вже перебувають у морі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на ліцензію, опубліковану Міністерством фінансів США.

США тимчасово послабили санкції на російську нафту

Згідно з документом, країнам дозволили купувати російську нафту та нафтопродукти, які були завантажені на судна станом на 12 березня.

Дозвіл діятиме до півночі 11 квітня за вашингтонським часом.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, такий крок покликаний стабілізувати світові енергетичні ринки.

— Щоб розширити глобальний вплив на постачання, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам купувати російську нафту, яка зараз застрягла в морі, — написав Бессент у соцмережі Х.

У Вашингтоні пояснили, що цей крок пов’язаний із різким зростанням напруженості на Близькому Сході.

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану та відповіді Тегерана виникли перебої з судноплавством через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів постачання нафти у світі.

Це спричинило зростання цін на енергоносії та загрозу нестабільності на глобальних ринках.

Зокрема, раніше США оголосили про вивільнення 172 млн барелів нафти зі стратегічного резерву.

Це стало частиною спільного рішення Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), до якого входять 32 країни, про випуск 400 млн барелів нафти для стабілізації ринку.

У МЕА зазначили, що війна на Близькому Сході вже спричинила найбільші перебої з постачанням нафти в історії.

Водночас Бессент запевнив, що тимчасове послаблення санкцій не принесе Росії значного прибутку.

За його словами, рішення стосується лише нафти, яка вже перебуває в дорозі, і має короткостроковий характер.

— Цей точковий, короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, — заявив міністр.

Водночас експерти зазначають, що цей крок може ускладнити зусилля Заходу щодо обмеження доходів Росії від експорту енергоносіїв.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство запропонувало вивільнити від 300 до 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів, щоб стримати різке зростання цін на енергоносії.

У МЕА зазначають, що таке рішення може стати найбільшим вивільненням нафти в історії на тлі стрибка цін, спричиненого війною на Близькому Сході.

За даними агентства, країни-члени МЕА мають понад 1,2 млрд барелів державних резервів на випадок надзвичайних ситуацій. Найбільшим із них є стратегічний нафтовий резерв США.

