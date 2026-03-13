Министр гражданской защиты Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что береговая охрана страны второй раз за неделю провела операцию по подозрительному танкеру, который может быть связан с так называемым теневым флотом.

Об этом он написал на своей странице в Х.

Швеция остановила российский танкер

По его словам, вечером шведские пограничники поднялись на борт судна в территориальных водах страны.

Речь идет о танкере Sea Owl 1, который подозревается в отсутствии гражданства.

– Береговая охрана сегодня вечером, второй раз через неделю, вышла на борт подозрительного судна “теневого флота” в шведских территориальных водах, – сообщил Болин.

Судно находится в санкционном списке Европейского Союза и, по предварительным данным, перевозит нефть или другое жидкое топливо.

Операцию провели при участии национальной оперативной группы во взаимодействии с другими компетентными органами, как и во время предыдущей операции под названием Черный кофе.

Болин подчеркнул, что российский “теневой флот” представляет значительную угрозу как безопасности, так и окружающей среде.

– Флот состоит из сотен судов, которые часто старые, плохо обслуживаются, имеют ложный флаг или вообще не имеют государственной принадлежности. Проблема связана, прежде всего, с обходом санкций против России, особенно по экспорту нефти, а также с окружающей средой, плохим мореходством и неадекватными условиями страхования, – отметил он.

Министр предостерег, что крупная авария с участием таких судов может привести к серьезным экологическим последствиям и потребует значительных ресурсов для спасательных служб и ликвидации ущерба.

Он также подчеркнул, что “теневой флот” играет важную роль для российской экономики и обеспечения войны против Украины.

Учитывая эти риски, правительство Швеции считает необходимым проводить активную политику противодействия таким угрозам.

