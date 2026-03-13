Міністр цивільного захисту Швеції Карл-Оскар Болін повідомив, що берегова охорона країни вдруге за тиждень провела операцію щодо підозрілого танкера, який може бути пов’язаний із так званим тіньовим флотом.

Про це він написав на своїй сторінці у Х.

Швеція зупинила російський танкер

За його словами, ввечері шведські прикордонники піднялися на борт судна у територіальних водах країни.

Йдеться про танкер Sea Owl 1, який підозрюють у відсутності громадянства.

– Берегова охорона сьогодні ввечері, вдруге за тиждень, вийшла на борт підозрілого судна “тіньового флоту” у шведських територіальних водах, – повідомив Болін.

Судно перебуває у санкційному списку Європейського Союзу та, за попередніми даними, перевозить нафту або інше рідке паливо.

Операцію провели за участі національної оперативної групи у взаємодії з іншими компетентними органами, як і під час попередньої операції під назвою Чорна кава.

Болін наголосив, що російський “тіньовий флот” становить значну загрозу як для безпеки, так і для довкілля.

– Флот складається з сотень суден, які часто старі, погано обслуговуються, мають хибний прапор або взагалі не мають державної приналежності. Проблема пов’язана насамперед з обходом санкцій проти Росії, особливо щодо експорту нафти, а також з навколишнім середовищем, поганим мореплавством та неадекватними умовами страхування, – зауважив він

Міністр застеріг, що велика аварія за участі таких суден може призвести до серйозних екологічних наслідків та вимагатиме значних ресурсів для рятувальних служб і ліквідації шкоди.

Він також підкреслив, що “тіньовий флот” відіграє важливу роль для російської економіки та забезпечення війни проти України.

З огляду на ці ризики, уряд Швеції вважає необхідним проводити активну політику протидії таким загрозам.

