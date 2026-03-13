Вісім країн-членів Євросоюзу звернулися до керівництва ЄС із закликом підготувати заборону на в’їзд до Шенгенської зони для осіб, які воювали у лавах російської армії.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, пише Європейська правда.

Заборона на в’їзд до країн Шенгену для військових РФ

За його словами, лідери трьох країн Балтії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії звернулися до президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Зараз дивляться

У зверненні вони заявили про загрозу, яку можуть становити для Європи колишні російські військові у разі в’їзду до країн Шенгенської зони.

– На нашу думку, один із найсерйозніших і постійних ризиків – це потенційний в’їзд до Шенгенської зони колишніх і нині чинних військовослужбовців-комбатантів в армії РФ. В’їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки усіх країн-членів. Тож негайно потрібні рішучі й скоординовані дії, щоб запобігти негативним наслідкам, – наголосив президент Литви.

У листі до керівництва ЄС лідери восьми держав зазначають, що колишні російські комбатанти з високою ймовірністю можуть бути втягнуті в організовану злочинність, екстремістські рухи або ворожу діяльність проти країн ЄС у контексті гібридних дій Росії.

Також вони наголосили, що серед російських військових є понад 180 тис. засуджених за кримінальні злочини, яких достроково звільнили в обмін на підписання контракту.

Зазначається, що відчутно зростає кількість віз, що були видані росіянам. Тому бездіяльність у цьому питання може створити довгострокові “вразливості”, яких ще можна уникнути на цьому етапі.

Лідери країн зазначають, що нова стратегія візової політики ЄС уже передбачає можливості для точкових обмежень на видачу віз у разі серйозного погіршення відносин із певною третьою країною.

У документі, зокрема, пропонують включити категорію “ідентифікованих колишніх або чинних комбатантів країни-агресора”.

– Запрошуємо Єврокомісію…. швидко розглянути питання та запропонувати конкретні варіанти рішень на рівні ЄС, включно з точковими поправками до Візового кодексу, або через інші відповідні інструменти, – йдеться у звернені.

З огляду на важливість цього питання, лідери восьми держав пропонують розглянути його та зафіксувати спільну позицію вже у висновках найближчого березневого саміту лідерів ЄС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.