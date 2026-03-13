Американская армия направила на Ближний Восток 10 тыс. дронов-перехватчиков Merops, которые уже продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Украине.

Об этом заявил министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл, пишет Bloomberg.

Дрисколл сообщил, что беспилотники Merops, оснащенные искусственным интеллектом, были отправлены в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.

Дроны Merops разработала компания Project Eagle — оборонное предприятие, которое поддерживает бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

В 2024 году дроны были отправлены в Украину, где они подтвердили свою эффективность в боевых условиях.

Каждый дрон Merops стоит примерно от $14 тыс. до $15 тыс. Дрисколл отметил, что крупные заказы могут снизить цену до $3–5 тыс. за единицу.

Это значительно дешевле, чем иранские дроны Shahed, которые стоят не менее 20 тыс. долларов и массово применяются против США и их союзников в регионе.

— Поэтому каждый раз, когда Иран запускает дрон, который мы способны сбить, они теряют значительную сумму денег, — отметил Дрисколл.

Более широкое применение дронов Merops может изменить баланс сил для американских и израильских вооруженных сил, которые ранее полагались на системы противовоздушной обороны Patriot и THAAD, ракеты которых могут стоить более $4 млн каждая.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужна помощь Украины в сбивании иранских дронов.

