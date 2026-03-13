Американська армія направила на Близький Схід 10 тис. дронів-перехоплювачів Merops, які вже показали ефективність під час бойових дій в Україні.

Про це заявив міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл, пише Bloomberg.

Дрісколл повідомив, що безпілотники Merops, оснащені штучним інтелектом, були відправлені протягом п’яти днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого.

Дрони Merops розробила компанія Project Eagle – оборонне підприємство, яке підтримує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.

У 2024 році дрони були відправлені до України, де вони підтвердили свою ефективність у бойових умовах.

Кожен дрон Merops коштує приблизно від $14 тис. до $15 тис. Дрісколл зазначив, що великі замовлення можуть знизити ціну до $3–5 тис. за одиницю.

Це значно дешевше за іранські дрони Shahed, які коштують щонайменше $20 тис. і масово застосовуються проти США та їхніх союзників у регіоні.

– Тож кожного разу, коли Іран запускає дрон, який ми здатні збити, вони втрачають значну суму грошей, – зазначив Дрісколл.

Ширше застосування дронів Merops може змінити баланс для американських та ізраїльських збройних сил, які раніше покладалися на системи протиповітряної оборони Patriot та THAAD, ракети яких можуть коштувати понад $4 млн кожна.

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України у збитті іранських дронів.

