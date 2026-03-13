Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не помогает Соединенным Штатам в защите от дронов. По его словам, у США нет в этом необходимости.

Об этом он сказал в эфире программы The Brian Kilmeade Show на Fox News Radio.

Во время разговора Дональд Трамп говорил о боевых действиях против Ирана.

Он заявил, что “восстановил” армию, поэтому сейчас она является самой мощной в мире. Когда его спросили, помогает ли Украина с защитой от дронов, он это опроверг.

— Нет. Нам не нужна их помощь. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо другой. У нас на самом деле лучшие дроны, — сказал он.

Во время этого же разговора американский президент признал, что Россия может помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее он это отрицал.

— Я думаю, он (Путин. — ред.), возможно, немного им помогает, да, наверное. И он, наверное, думает, что мы помогаем Украине, да? — пояснил Трамп.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что 11 стран направили Украине запросы о помощи в перехвате и сбивании иранских «Шахедов». Среди них — США, страны Европы и государства, граничащие с Ираном.

СМИ сообщали, что Пентагон и как минимум одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских «Шахидов».

9 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время разговора стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и переговорный процесс по завершению войны в Украине.

10 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров отправился в страны Ближнего Востока для переговоров о защите региона от воздушных угроз со стороны Ирана.

