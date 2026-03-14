Россия передает Ирану Шахеды, которые Тегеран использует во время атак на американские базы и страны Ближнего Востока.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью CNN.

Президента Украины попросили прокомментировать информацию о том, что россияне предоставляют Ирану разведданные, в частности сообщают, где находятся американские войска и объекты США, чтобы иранцы могли наносить по ним удары.

Сейчас смотрят

Владимир Зеленский ответил, что Россия передает Ирану не только разведданные, но и ударные дроны типа Шахед.

— У меня есть факты, подтвержденные на 100%, что иранский режим использовал их (Шахеды. — Ред.) против американских баз и против всего Ближнего Востока, — сказал президент.

Он добавил, что видел данные разведки, которые предоставили Украине. Там было указано, что в иранских дронах есть российские детали.

Зеленский добавил, что, по мнению украинской разведки, Россия помогает Ирану, делится информацией с иранским режимом, в частности, разведданными.

— Кроме того, моя разведка сообщила, что они (россияне. – Ред.) сказали: если Европа и США могут помогать Украине разведданными в этой войне, это означает, что Россия может помогать иранскому режиму. Такова их точка зрения по этому вопросу. Так что это факт, и вы видите, что это не большой секрет, – подытожил Зеленский.

Вчера президент США Дональд Трамп признал, что “Россия, возможно, помогает Ирану” и предоставляет разведданные для ударов по американским военным базам.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.