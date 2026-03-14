Росія передає Ірану Шахеди, які Тегеран використовує під час атак на американські бази та країни Близького Сходу.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

Президента України попросили прокоментувати інформацію про те, що росіяни надають Ірану розвіддані, зокрема повідомляють, де перебувають американські війська та об’єкти США, щоб іранці могли завдавати по них ударів.

Володимир Зеленський відповів, що Росія передає Ірану не тільки розвіддані, але і ударні дрони типу Шахед.

– У мене є факти, підтверджені на 100%, що іранський режим використовував їх (Шахеди. – Ред.) проти американських баз та проти всього Близького Сходу, – сказав президент

Він додав, що бачив дані розвідки, які надали Україні. Там було вказано, що в іранських дронах є російські деталі.

Зеленський додав, що на думку української розвідки, Росія допомагає Ірану, ділиться інформацією з іранським режимом, зокрема, розвідданими.

– Крім того, моя розвідка повідомила, що вони (росіяни. – Ред.) сказали: якщо Європа та США можуть допомагати Україні розвідданими у цій війні, це означає, що Росія може допомагати іранському режиму. Це їхня точка зору з цього питання. Тож це факт, і ви бачите, що це не великий секрет, – підсумував Зеленський.

Учора президент США Дональд Трамп визнав, що “Росія, можливо, допомагає Ірану” і надає розвіддані для ударів по американських військових базах.

Пов'язані теми:

