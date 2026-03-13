Трамп предположил, что Путин “возможно, в некоторой степени” помогает Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин, возможно, помогает Ирану.
Об этом сообщает Associated Press.
Трамп о помощи России Ирану
Так, американской разведке стало известно, что Россия передала Ирану информацию, которая может помочь атаковать военные корабли США, самолеты и другие объекты в регионе.
Дональд Трамп беседовал с Путиным в начале этой недели.
— Я думаю, что он немного им помогает. Я так думаю, — сказал Трамп в интервью Fox News.
На уточнение журналиста, что США оказывают помощь Украине, Трамп ответил: Да, мы тоже им помогаем.
— И он так говорит, и Китай сказал бы то же самое. Они это делают, и мы это делаем, если быть честными, — сказал он.
В интервью изданию Axios Дональд Трамп заявил, что окончание войны в Иране зависит от него. Израильские и американские чиновники заявляют, что готовятся к как минимум двум неделям ударов по Ирану.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что американо-израильские авиаудары повлияли на военный потенциал Ирана. Замедлилось производство ударных беспилотников Shahed-136, хотя у Тегерана все еще есть определенные запасы этих дронов.
Воздушные удары нарушили производство и координацию работы предприятий, из-за чего темпы изготовления дронов значительно снизились.
Напомним, что иранские ударные дроны атаковали совместную базу пешмерга и французских подразделений в районе Махмура в Ираке. В результате атаки ранения получили по меньшей мере шесть французских солдат.