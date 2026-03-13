Президент США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин, возможно, помогает Ирану.

Об этом сообщает Associated Press.

Трамп о помощи России Ирану

Так, американской разведке стало известно, что Россия передала Ирану информацию, которая может помочь атаковать военные корабли США, самолеты и другие объекты в регионе.

Дональд Трамп беседовал с Путиным в начале этой недели.

— Я думаю, что он немного им помогает. Я так думаю, — сказал Трамп в интервью Fox News.

На уточнение журналиста, что США оказывают помощь Украине, Трамп ответил: Да, мы тоже им помогаем.

— И он так говорит, и Китай сказал бы то же самое. Они это делают, и мы это делаем, если быть честными, — сказал он.

В интервью изданию Axios Дональд Трамп заявил, что окончание войны в Иране зависит от него. Израильские и американские чиновники заявляют, что готовятся к как минимум двум неделям ударов по Ирану.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что американо-израильские авиаудары повлияли на военный потенциал Ирана. Замедлилось производство ударных беспилотников Shahed-136, хотя у Тегерана все еще есть определенные запасы этих дронов.

Воздушные удары нарушили производство и координацию работы предприятий, из-за чего темпы изготовления дронов значительно снизились.

Напомним, что иранские ударные дроны атаковали совместную базу пешмерга и французских подразделений в районе Махмура в Ираке. В результате атаки ранения получили по меньшей мере шесть французских солдат.

