Ізраїль ініціював розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо співпраці у перехопленні іранських дронів.

Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet із посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

Розмова Нетаньягу і Зеленського про захист від Шахедів

Як зазначає видання, запит на переговори надійшов від прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Посол України підтвердив підготовку до діалогу з ізраїльською стороною.

– Через обмеження в розкладі розмова ще не відбулася, але я сподіваюся, що вона відбудеться найближчим часом, – повідомив Євген Корнійчук в коментарі для РБК-Україна.

За даними Ynet, прохання з боку Ізраїлю пов’язане з великим досвідом України у перехопленні безпілотників іранського виробництва, а також із наміром налагодити ізраїльсько-українську співпрацю у цій сфері.

Корнійчук додав, що розмова Володимира Зеленського і Біньяміна Нетаньягу може відбутися на початку наступного тижня.

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не допомагає Сполученим Штатам у захисті від безпілотників.

За його словами, США не мають у цьому потреби, оскільки мають власні дрони-перехоплювачі.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що 11 країн надіслали Україні запити щодо допомоги у перехопленні та збитті іранських Шахедів.

Серед них – США, країни Європи та держави, які межують з Іраном.

