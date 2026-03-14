США знищили військові цілі на іранському острові Харк

Як повідомив президент Штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social, за його наказом Центральне командування США здійснило один із найпотужніших бомбардувальних рейдів в історії Близького Сходу і повністю знищило всі військові цілі на іранському острові Харк.

– Наша зброя — найпотужніша і найсучасніша, яку коли-небудь знав світ, але з міркувань порядності я вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру на острові. Однак, якщо Іран або будь-хто інший зробить будь-що, що заважає вільному та безпечному проходу кораблів через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення, – наголосив він.

Він ще раз підкреслив, що Іран немає жодної здатності захищати те, що США хочуть атакувати.

– Іранським військовим і всім іншим, хто причетний до цього терористичного режиму, було б розумно скласти зброю і врятувати те, що залишилося від їхньої країни, а це не так вже й багато! – додав він.

Варто зазначити, що острів Харк є ключовим стратегічним об’єктом для Тегерана. На ньому розташований головний нафтовий термінал, через який проходить приблизно 90% іранського експорту сирої нафти.

