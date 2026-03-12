Первые Шахеды запускали по Украине иранские операторы, а не российские. Иранцы обучали россиян использованию беспилотников во время реальной войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором.

Иранцы запустили по Украине первые Шахеды

Первые БgЛА Шахед запускали по Украине не российские, а иранские операторы, поскольку россиян необходимо было обучать во время реальной войны.

— Мы знаем, как запускались первые Шахеды. Российских операторов не было. Были операторы другой страны. Страны — откуда приехали Шахеды. Потому что нужно было обучать их. И они их обучали в реальной войне, — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Иран давно является союзником России. В частности, Тегеран осуществлял массированные поставки дронов российской стороне и предоставлял РФ ракеты.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что генералу Корпуса стражей исламской революции Абдолле Мехрабзаочно сообщили о подозрении.

Он помогал России в запуске производства ударных дронов типа Шахед для ведения агрессивной войны против Украины.

По словам генпрокурора, в июле 2022 года высшее военно-политическое руководство России вступило в сговор с представителями КCИР Ирана о поставках и локализации производства ударных беспилотников Шахед-136 для армии РФ.

Реализацией этой договоренности руководил бригадный генерал Абдолла Мехраб — глава Организации джихада по исследованию и самообеспечению воздушно-космических сил КВИР.

Участие в этом процессе принимали также подконтрольные ему структуры.

