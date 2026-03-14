В Ірані пригрозили, що вся територія України є нібито “легітимною та законною мішенню” через допомогу з відбиттям атак ударних безпілотників Shahed.

Про це заявив очільник комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі.

Погрози Ірану до України

– Надаючи ізраїльському режиму підтримку за допомогою безпілотників, “невдала” Україна фактично втягнулася у війну та, відповідно до статті 51 Статуту ООН, перетворила всю свою територію на “законну ціль” для Ірану, – стверджує він.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко нагадав, що у 2022 році Іран надав РФ ударні безпілотники Shahed і навчив росіян вбивати українців.

12 березня президент Володимир Зеленський заявив, що перші Shahed по Україні запускали саме іранські оператори, які навчили росіян використовувати безпілотники в умовах реальної війни.

За його словами, Іран давно є союзником Росії. Як приклад президент України пригадав, що Тегеран здійснював масовані поставки дронів російській стороні та надавав Москві ракети, які російські війська використовували для атак по Україні.

