Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в Москве на лечении

Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи после “успешно” проведенной операции проходит лечение в одной из резиденций главы Кремля, пишет AJ Jariba.

Высокопоставленный источник издания, близкий к новому верховному лидеру Ирана, сообщил, что Моджтаба Хаменеи доставили в Москву российским военным самолетом в рамках операции, которая из-за состояния его здоровья и безопасности была строго засекреченной.

Сейчас смотрят

Издание узнало, что Владимир Путин лично сам предложил лечить Моджтабу в России.

Иранские официальные лица, включая Хаменею, внимательно рассмотрели российское предложение, и оно было одобрено.

Напомним, что в прошлый четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что его страна располагает информацией о местонахождении и состоянии Моджтабы, однако не желает ее разглашать.

В то же время источники в Иерусалиме говорят, что согласно предположению израильской разведки, травма Моджтабы может быть серьезнее, чем предполагалось изначально. Они также утверждают, что у Тель-Авива нет достоверной информации о его отъезде из Ирана.

Ранее AJ Jariba сообщало, что Моджтаба получил ранения в левую сторону тела, от головы до ног. Это произошло после того, как обломки упали рядом с ним, а не прямо на него – во время ударов, направленных против комплекса, включающего дом и офис верховного лидера в Тегеране.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.