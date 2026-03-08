Сына Али Хаменеи Моджтаба официально объявили новым верховным лидером Ирана.

Моджтаба – новый лидер Ирана

Моджтабу Хаменеи, второй сын покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, был избран его преемником, пишет ряд СМИ, в том числе Iran International, The Guardian, CNN, Sky News и другие.

Он был избран Ассамблеей экспертов Ирана. Это орган из 88 членов, в него входят избранные высокопоставленные священнослужители. Их задачей является выбор верховного лидера.

Сейчас смотрят

– На сегодняшнем внеочередном заседании Ассамблея экспертов решительным голосованием своих членов избрала и представила аятоллу Сейеда Моджтабу Хосейни Хаменеи третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран, – говорится в заявлении Ассамблеи экспертов.

Организация призвала граждан по всей стране, “особенно элиту и интеллектуалов семинарий и университетов”, присягнуть на верность новому руководству и сохранить единство в критический момент для Ирана.

С момента основания Исламской Республики в 1979 году Ассамблея только один раз выбирала нового лидера. Это произошло, когда Али Хаменеи был поспешно избран после смерти аятоллы Рухоллы Хомейни.

Новый лидер Ирана Моджтаба: что о нем известно

56-летний Моджтаба — второй сын Хаменеи. Он оказывает значительное влияние за кулисами и тесные связи с Корпусом стражей исламской революции. Он никогда не занимал выборные должности и формально руководящий пост в правительстве Ирана.

Моджтаба большую часть своей жизни оставался преимущественно вне поля зрения общественности. В 2019 году он был подвергнут санкциям со стороны США.

В то же время, он служил в КСИР и был причастен к жесткому подавлению протестов в Иране в 2005 и 2009 годах.

Напомним, что Совет экспертов Ирана избрал нового верховного лидера страны 3 марта. Это произошло после того, как аятолла Али Хаменеи был убит во время военной операции США. Однако официально Иран не объявлял об избрании Моджтабы новым верховным лидером.

Западные СМИ отмечают, что этот шаг может привести к дальнейшей эскалации войны. Так, 8 марта Дональд Трамп заявил, что новый лидер Ирана не продержится долго, если не получит одобрение США.

Ранее в тот же день в соцсети X израильские военные заявили, что будут продолжать преследовать каждого преемника Али Хаменеи и каждое лицо, которое стремится назначить ему преемника.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.