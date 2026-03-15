Лідер Ірану Хаменеї перебуває у Москві на лікуванні – ЗМІ
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї знаходиться в Москві, оскільки йому була необхідна операція внаслідок ударів США та Ізраїлю 28 лютого.
Новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї після “успішно” проведеної операції проходить лікування в одній із резиденцій глави Кремля, пише AJ Jariba.
Високопоставлене джерело видання, близький до нового верховного лідера Ірану, повідомило, що Моджтаба Хаменеї доправили до Москви російським військовим літаком у рамках операції, яка через стан його здоров’я і безпеку була суворо засекречена.
Видання дізналося, що Володимир Путін особисто сам запропонував лікувати Моджтабу в Росії.
Іранські офіційні особи, включно з Хаменеї, уважно розглянули російську пропозицію, і вона була схвалена.
Нагадаємо, що минулого четверга прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху натякнув, що його країна має інформацію про місцеперебування і стан Моджтаби, проте не бажає її розголошувати.
Водночас джерела в Єрусалимі кажуть, що згідно з припущенням ізраїльської розвідки, травма Моджтаби може бути серйознішою, ніж передбачалося спочатку. Вони також стверджують, що Тель-Авів не має достовірної інформації про його від’їзд з Ірану.
Раніше AJ Jariba повідомляло, що Моджтаба дістав поранення в ліву сторону тіла, від голови до ніг. Це сталося після того, як уламки впали поруч із ним, а не прямо на нього – під час ударів, спрямованих проти комплексу, що включає дім і офіс верховного лідера в Тегерані.