Соединенные Штаты ведут переговоры примерно с семью странами по совместному патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета.

Переговоры по Ормузскому проливу: что известно

По словам Трампа, США уже ведут консультации с рядом государств по патрулированию Ормузского пролива.

— Мы говорим с другими государствами о патрулировании Ормузского пролива, и, по моему мнению, реакция хорошая, — сказал американский президент.

На уточнение журналистов о количестве стран, вовлеченных в переговоры, он ответил, что речь идет примерно о семи государствах.

При этом президент США не уточнил, какие именно страны могут присоединиться к этой инициативе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО может ждать “очень плохое” будущее, если союзники по Альянсу не помогут Вашингтону обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

По его словам, страны, которые получают выгоду от использования этой морской артерии, должны участвовать в ее защите.

