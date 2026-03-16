Трамп: семь государств могут присоединиться к патрулированию Ормузского пролива
Соединенные Штаты ведут переговоры примерно с семью странами по совместному патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета.
Переговоры по Ормузскому проливу: что известно
По словам Трампа, США уже ведут консультации с рядом государств по патрулированию Ормузского пролива.
— Мы говорим с другими государствами о патрулировании Ормузского пролива, и, по моему мнению, реакция хорошая, — сказал американский президент.
На уточнение журналистов о количестве стран, вовлеченных в переговоры, он ответил, что речь идет примерно о семи государствах.
При этом президент США не уточнил, какие именно страны могут присоединиться к этой инициативе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО может ждать “очень плохое” будущее, если союзники по Альянсу не помогут Вашингтону обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.
По его словам, страны, которые получают выгоду от использования этой морской артерии, должны участвовать в ее защите.