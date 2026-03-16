Сполучені Штати ведуть переговори приблизно з сімома країнами щодо спільного патрулювання Ормузької протоки для забезпечення безпеки судноплавства.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту свого літака.

Переговори щодо Ормузької протоки: що відомо

За словами Трампа, США вже ведуть консультації з низкою держав щодо патрулювання Ормузької протоки.

— Ми говоримо з іншими державами про патрулювання Ормузької протоки, і, на мою думку, реакція хороша, — сказав американський президент.

На уточнення журналістів про кількість країн, залучених до переговорів, він відповів, що йдеться приблизно про сім держав.

При цьому президент США не уточнив, які саме країни можуть долучитися до цієї ініціативи.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на НАТО може чекати “дуже погане” майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Вашингтону забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

За його словами, країни, які отримують вигоду від використання цієї морської артерії, повинні брати участь у її захисті.

