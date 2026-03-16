Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан помогать Украине. По его мнению, Джо Байден делал это потому, что его якобы обманули.

США не обязаны поддерживать Украину – Трамп

По словам американского президента, Украина расположена за тысячи миль от США и отделена океаном. Он также сравнил ситуацию в Украине с Ливаном.

— Они уже привыкли к тому, что Ливан бомбят. Люди живут и в Украине – хотя можно подумать, что там не будут жить, но они живут. Я не знаю, стал бы я так поступать, но они там живут. И в Ливане тоже, – сказал Трамп во время обеда с членами совета директоров Центра Трампа-Кеннеди.

Президент назвал ужасным то, что страны НАТО не обеспечивают безопасность в Ормузском проливе. Зато, по его словам, США “работают” с Альянсом по Украине.

— Мы работали с ними (странами НАТО. – Ред.) по Украине. Нам не нужно работать с ними по Украине. А потом они говорят нам, что у нас есть минный корабль поблизости, и они не хотят этого делать. Я думаю, это ужасно, – подчеркнул Трамп.

Напомним, сегодня в Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза и другие официальные лица из ЕС и Японии подчеркнули, что не хотят эскалации войны в Ираке.

Это заявление стало ответом на призыв Дональда Трампа к союзникам по НАТО помочь возобновить транспортировку нефти и газа через Ормузский пролив, перекрытый Ираном после ударов США и Израиля.

