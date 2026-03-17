Увечері у вівторок, 17 березня, системи спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували сигнал безпілотника поблизу повітряного простору країни на півночі повіту Тулча.

Про це повідомили на сайті Міноборони Румунії.

За даними відомства, ціль виявили приблизно за 20 км на північ від українського міста Вилкове в Одеській області.

Для контролю ситуації о 19:22 у повітря підняли два винищувачі F-16. Також населення попередили про можливу небезпеку.

– Системи протиповітряної оборони перебувають у стані готовності та готові втрутитися залежно від розвитку ситуації, – повідомили в румунському оборонному відомстві.

Нагадаємо, уночі 17 березня під час атаки РФ уламки російського безпілотника, ймовірно, впали на території села, яке розташоване навпроти Ізмаїла в Одеській області.

Близько 01:40 Румунія підняла у повітря два винищувачі F-16.

Уранці російські війська здійснили нову серію атак безпілотниками по цивільних та інфраструктурних об’єктах України поблизу румунського кордону в повіті Тулча.

У Міноборони Румунії повідомили про виявлення уламків частин безпілотника, які впали поблизу населеного пункту Плаур.

До слова, під час масштабної російської атаки на Україну в ніч проти 19 листопада Румунія підняла авіацію після фіксації ворожого безпілотника поблизу кордону.

