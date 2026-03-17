Румунія підняла F-16 після виявлення безпілотника біля кордону України
- Румунія зафіксувала безпілотник біля свого повітряного простору на українській території приблизно за 20 км на північ від Вилкового.
- Були підняли два винищувачі F-16, населення попередили про ймовірну небезпеку.
Увечері у вівторок, 17 березня, системи спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували сигнал безпілотника поблизу повітряного простору країни на півночі повіту Тулча.
Про це повідомили на сайті Міноборони Румунії.
Дрон біля повітряного простору Румунії: що відомо
За даними відомства, ціль виявили приблизно за 20 км на північ від українського міста Вилкове в Одеській області.
Для контролю ситуації о 19:22 у повітря підняли два винищувачі F-16. Також населення попередили про можливу небезпеку.
– Системи протиповітряної оборони перебувають у стані готовності та готові втрутитися залежно від розвитку ситуації, – повідомили в румунському оборонному відомстві.
Нагадаємо, уночі 17 березня під час атаки РФ уламки російського безпілотника, ймовірно, впали на території села, яке розташоване навпроти Ізмаїла в Одеській області.
Близько 01:40 Румунія підняла у повітря два винищувачі F-16.
Уранці російські війська здійснили нову серію атак безпілотниками по цивільних та інфраструктурних об’єктах України поблизу румунського кордону в повіті Тулча.
У Міноборони Румунії повідомили про виявлення уламків частин безпілотника, які впали поблизу населеного пункту Плаур.
До слова, під час масштабної російської атаки на Україну в ніч проти 19 листопада Румунія підняла авіацію після фіксації ворожого безпілотника поблизу кордону.