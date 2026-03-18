В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Мадриде.

В программе главы государства посещение предприятия оборонно-промышленного комплекса и встречи с руководством Испании.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

Визит Зеленского в Мадрид: что известно

Программа визита Зеленского в Мадрид началась с посещения оборонного предприятия Sener Aerospace & Defence.

Также глава государства должен встретиться с премьер-министром Испании Педро Санчесом, главой Конгресса депутатов Франсиной Арменголь, главой Сената Педро Ролланом и королем Фелипе VI.

Учитывая предыдущие заявления украинской стороны, среди ключевых тем переговоров могут быть усиление противовоздушной обороны Украины, оборонное сотрудничество и дальнейшая поддержка со стороны партнеров.

Отдельное внимание также могут уделить ситуации с безопасностью в Европе на фоне войны РФ против Украины и событий на Ближнем Востоке.

Накануне, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский визит в Великобританию начал с аудиенции у короля Чарльза III.

Кроме того, выступил в парламенте, провел переговоры с премьер-министром Британии Киром Стармером и встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам главы государства, во время разговора они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и защиту гражданских от российских атак.

Зеленский поблагодарил за программу PURL, которая дает Украине возможность покупать у США ракеты для систем Patriot.

Президент также отметил, что стороны договорились продолжить работу над привлечением новых стран к инициативе PURL и увеличением объемов взносов.

Отдельно Зеленский и Рютте обсудили ситуацию вокруг Ирана и ее влияние на Украину и всю Европу.

