В Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании от 17 марта.

Декларация Украины и Британии об укреплении сотрудничества

Согласно декларации, Украина и Великобритания сосредоточатся на развитии единой оборонно-промышленной и технологической экосистемы.

Сейчас смотрят

Сотрудничество двух стран предусматривает запуск совместных производственных линий, проведение научно-исследовательских работ, а также глубокую интеграцию цепочек поставок и укрепление промышленного партнерства.

Украина и Великобритания ускоряют реализацию оборонной программы Lyra. Она предусматривает совместную разработку беспилотных систем, ракет дальнего радиуса действия, средств противовоздушной обороны и других видов оружия.

В то же время Министерства обороны двух стран официально согласовали передачу технологий для производства украинского перехватчика Octopus в Великобритании в рамках лицензионного соглашения.

– Это сотрудничество показывает общее понимание того, что Украина является не только страной, защищающейся от агрессии, но и государством, вносящим вклад в безопасность партнеров и укрепление коллективной обороны Европы, – говорится в сообщении.

Также соглашение предусматривает интеграцию практических навыков ВСУ в систему планирования и подготовки вооруженных сил Великобритании.

Сотрудничество будет осуществляться путем привлечения украинских экспертов к подготовке войск союзников, а также благодаря организации двусторонних учебных мероприятий и совместных программ.

Стоит отметить, что 17 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон с официальным визитом. Он встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.