Украина и Британия подписали декларацию об усилении военного сотрудничества
- Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали в Лондоне декларацию о создании совместной оборонно-технологической экосистемы и запуске производства украинских дронов-перехватчиков Octopus в Великобритании.
- Документ предусматривает интеграцию уникального боевого опыта ВСУ в систему подготовки и военные доктрины британской армии.
В Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании от 17 марта.
Декларация Украины и Британии об укреплении сотрудничества
Согласно декларации, Украина и Великобритания сосредоточатся на развитии единой оборонно-промышленной и технологической экосистемы.
Сотрудничество двух стран предусматривает запуск совместных производственных линий, проведение научно-исследовательских работ, а также глубокую интеграцию цепочек поставок и укрепление промышленного партнерства.
Украина и Великобритания ускоряют реализацию оборонной программы Lyra. Она предусматривает совместную разработку беспилотных систем, ракет дальнего радиуса действия, средств противовоздушной обороны и других видов оружия.
В то же время Министерства обороны двух стран официально согласовали передачу технологий для производства украинского перехватчика Octopus в Великобритании в рамках лицензионного соглашения.
– Это сотрудничество показывает общее понимание того, что Украина является не только страной, защищающейся от агрессии, но и государством, вносящим вклад в безопасность партнеров и укрепление коллективной обороны Европы, – говорится в сообщении.
Также соглашение предусматривает интеграцию практических навыков ВСУ в систему планирования и подготовки вооруженных сил Великобритании.
Сотрудничество будет осуществляться путем привлечения украинских экспертов к подготовке войск союзников, а также благодаря организации двусторонних учебных мероприятий и совместных программ.
Стоит отметить, что 17 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон с официальным визитом. Он встретился с королем Великобритании Чарльзом III.