У середу, 18 березня, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Мадриді.

У програмі глави держави — відвідування підприємства оборонно-промислового комплексу та зустрічі з керівництвом Іспанії.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Візит Зеленського до Мадрида: що відомо

Програма візиту Зеленського до Мадрида почалася з відвідування оборонного підприємства Sener Aerospace & Defence.

Також глава держави має зустрітися з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь, очільником Сенату Педро Ролланом та королем Феліпе VI.

З огляду на попередні заяви української сторони, серед ключових тем перемовин можуть бути посилення протиповітряної оборони України, оборонна співпраця та подальша підтримка з боку партнерів.

Окрему увагу також можуть приділити безпековій ситуації в Європі на тлі війни РФ проти України та подій на Близькому Сході.

Напередодні, 17 березня, президент України Володимир Зеленський візит у Великій Британії почав з аудієнції в короля Чарльза III.

Крім того, виступив у парламенті, провів переговори з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером та зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами глави держави, під час розмови вони обговорили посилення протиповітряної оборони України та захист цивільних від російських атак.

Зеленський подякував за програму PURL, яка дає Україні можливість купувати у США ракети для систем Patriot.

Президент також зазначив, що сторони домовилися продовжити роботу над залученням нових країн до ініціативи PURL та збільшенням обсягів внесків.

Окремо Зеленський і Рютте обговорили ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу.

