Зеленский встретился с Рютте: обсудили укрепление ПВО Украины и войну в Иране
- Владимир Зеленский обсудил с Марком Рютте вопросы укрепления ПВО Украины и программу PURL по закупке ракет для систем Patriot в США.
- Президент Украины и генеральный секретарь НАТО также обсудили привлечение новых стран к инициативе PURL и ситуацию в Иране.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте укрепление противовоздушной обороны Украины и поблагодарил за программу PURL.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского и Рютте: что известно
— Встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили много разных тем, но прежде всего усиление ПВО и защиту наших людей от российских атак. Мы очень благодарны за программу PURL, благодаря которой можем покупать у Америки ракеты для Пэтриотов, — отметил глава государства во вторник, 17 марта.
По словам президента, будет продолжаться работа по привлечению новых стран к инициативе PURL и увеличению объемов взносов.
Зеленский и Рютте также обсудили ситуацию вокруг Ирана и ее влияние на Украину и всю Европу.
— Россия не должна получать от этого никакой выгоды и никакой возможности затягивать свою войну против Украины. Спасибо, Марк, за поддержку!, — добавил президент.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский, Кир Стармер и Марк Рютте в трехстороннем формате обсудили совместное производство оружия.
Втроем они посетили военных, которые готовятся к использованию беспилотников украинского производства.
Во вторник президент Украины пребывает с визитом в Великобритании. Он также встретился с королем Чарльзом III и провел двусторонние переговоры с Киром Стармером.