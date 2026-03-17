Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте укрепление противовоздушной обороны Украины и поблагодарил за программу PURL.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

— Встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили много разных тем, но прежде всего усиление ПВО и защиту наших людей от российских атак. Мы очень благодарны за программу PURL, благодаря которой можем покупать у Америки ракеты для Пэтриотов, — отметил глава государства во вторник, 17 марта.

По словам президента, будет продолжаться работа по привлечению новых стран к инициативе PURL и увеличению объемов взносов.

Зеленский и Рютте также обсудили ситуацию вокруг Ирана и ее влияние на Украину и всю Европу.

— Россия не должна получать от этого никакой выгоды и никакой возможности затягивать свою войну против Украины. Спасибо, Марк, за поддержку!, — добавил президент.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский, Кир Стармер и Марк Рютте в трехстороннем формате обсудили совместное производство оружия.

Втроем они посетили военных, которые готовятся к использованию беспилотников украинского производства.

Во вторник президент Украины пребывает с визитом в Великобритании. Он также встретился с королем Чарльзом III и провел двусторонние переговоры с Киром Стармером.

