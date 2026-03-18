Политический курьез на выборах во Франции: в мэры баллотируются Гиттлер и Зелински
- Маленький городок во Франции Арси-сюр-Об стал звездой соцсетей из-за фамилий кандидатов в мэры.
- Так, за переизбрание борются действующий городской голова Шарль Гиттлер и один из его оппонентов Антуан Рено-Зелински.
- Сами кандидаты не в восторге от такого внимания и говорят, что лучше, если бы люди обсуждали их политику или говорили о самом городе.
В Арси-сюр-Об на муниципальных выборах баллотируются Гиттлер и Зелински
Небольшой французский городок Арси-сюр-Об стал популярным в интернете благодаря тому, что его мэр, баллотирующийся на переизбрание на муниципальных выборах, имеет фамилию Гиттлер, а одним из его оппонентов является Антуан Рено-Зелински, пишет BBC.
В то время как Шарль Гиттлер возглавляет правоцентристский список в Арси-сюр-Об, его оппонент Зелински принадлежит к ультраправому движению Патриоты.
– Это полное безумие. Всю мою жизнь с моего имени время от времени шутили. Иногда люди рисовали усы на моих предвыборных плакатах. Это никогда не имело большого значения. Но сейчас это вышло из-под контроля. Я видел статьи в интернете, где говорилось, что “37% жителей Арсиса — гитлеровцы!”. Моя жена плачет, — делится мэр города Арси-сюр-Об с населением всего лишь 2785 человек.
Из-за фамилий кандидатов в мэры в соцсетях настоящая лихорадка — пользователи создают юмористические сообщения.
Гиттлер говорит, что внимание становится слишком сильным и добавляет, что если бы люди говорили о городе и политике кандидатов — это было бы одно, но их интересуют только имена.
28-летний Антуан Рено-Зелински — таможенник, недавно прибывший в город, говорит, что люди часто спрашивают его, является ли он родственником Зеленского, на что тот отвечает “нет”, указывая на то, что польская фамилия заканчивается на “и”, а украинская — на “й”.
– В воскресенье я начал видеть сообщения о наших именах, распространяющихся в X, и подумал, что это просто глупая шутка. Но постепенно я понял, что все говорят о нас! Я понимаю, почему людям это кажется забавным. Лично меня это не смешит, но и не волнует. Было бы лучше, если бы люди говорили об Арсисе по другим причинам, — добавляет Антуан Рено-Зелинский.
Следует отметить, что Гитлер обошел Зелински в первом туре муниципальных выборов.