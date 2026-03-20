Великобритания позволит США использовать базы для ударов по иранским объектам, представляющим угрозу для Ормузского пролива.

Об этом пишет BBC.

Великобритания разрешила использование своих баз Соединенными Штатами для нанесения ударов по иранским объектам, связанным с угрозой для Ормузского пролива.

Ранее Даунинг-стрит позволял американским силам использовать британские базы для операций, направленных на предотвращение запуска Ираном ракет, которые могли поставить под угрозу британские интересы или жизни граждан.

Однако во время сегодняшней встречи министры согласились, что использование британских баз США теперь может быть расширено и на защиту судов в Ормузском проливе.

Великобритания по-прежнему не будет принимать непосредственного участия в ударах, и Даунинг-стрит заявляет, что “принципы, лежащие в основе подхода Великобритании к этому конфликту, остаются неизменными”.

Представитель Даунинг-стрит сообщил, что сегодня министры согласились с тем, что базы теперь могут использоваться для “оборонных операций США”, направленных на “возможности, используемые для атак на суда в Ормузском проливе”.

Он добавил, что “министры подчеркнули необходимость срочной деэскалации и скорейшего урегулирования войны”.

Напомним, 16 марта президент США Дональд Трамп предупредил, что у стран НАТО может быть “очень плохое будущее”, если они не будут содействовать США в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

