Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что его администрация может запросить дополнительные $200 млрд финансирования на войну с Ираном.

Об этом сообщает CNN.

$200 млрд на войну с Ираном: что известно

Дональд Трамп отметил, что считает эту сумму “небольшой ценой” за обеспечение военных всем необходимым.

Сейчас смотрят

– Мы хотим быть в лучшей форме, в лучшей форме, в которой мы когда-либо были. Это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы убедиться, что мы остаемся на высшем уровне, – сказал американский лидер.

Он также отметил, что эта сумма включает и другие расходы военного ведомства, не связанные с войной против Ирана.

В то же время глава Белого дома не привел конкретных объяснений относительно того, для чего Пентагону нужно финансирование, сказав лишь, что он хочет обеспечить военных “огромными запасами боеприпасов”.

Издание The Washington Post тем временем сообщило, что Минобороны США направило свой запрос в Белый дом, который в случае одобрения передаст просьбу в Конгресс. Источники уточнили, что деньги планируют направить на срочное увеличение производства вооружения, израсходованного в Иране.

Там обратили внимание на то, что эта сумма превышает всю военную помощь, которую с 2022 года США предоставили Украине ($188 млрд).

Напомним, глава правления крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что запасы средств противовоздушной обороны в США, Европе и странах Ближнего Востока практически исчерпаны.

По его словам, если война в Иране продлится еще как минимум месяц, ракет у Запада фактически не останется.

Дональд Трамп ранее заявил, что не планирует развертывать войска в Иране, но не исключает “все варианты”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.