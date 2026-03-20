Іран атакував НПЗ у Кувейті: на кількох об’єктах спалахнули пожежі
- Іран завдав масованого удару дронами та балістичними ракетами по ключових нафтопереробних заводах Кувейту, що спричинило масштабні пожежі та зупинку виробництва.
- Попри роботу сил ППО, підприємства Міна-Абдулла та Міна-аль-Ахмаді зазнали пошкоджень. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Іран завдав нових ударів по нафтопереробному заводу Міна-аль-Ахмаді в Кувейті, внаслідок чого спалахнула пожежа на кількох об’єктах. Підприємство дістало пошкоджень та призупинило роботу.
Про це повідомляють CNN та кувейтське державне інформаційне агентство KUNA.
Удар Ірану по кувейтському НПЗ: що відомо
Зазначається, що нафтопереробний завод Міна-аль-Ахмаді зазнав декількох атак іранських ударних безпілотників.
Кувейтська нафтова корпорація (KPC) повідомила, що на НПЗ спалахнули пожежі на низці об’єктів підприємства.
Пожежі призвели до запобіжного закриття частин об’єкта, йдеться у заяві KPC.
Повідомлень про постраждалих немає. Пожежники та аварійно-рятувальні служби активно намагаються загасити пожежу, додали у компанії.
За інформацією Збройних сил Кувейту, по країні завдали удари новими балістичними ракетами та безпілотниками. Як уточнили військовослужбовці, засоби та сили протиповітряної оборони здійснювали перехоплення цілей.
Днем раніше ударів іранських ракет і безпілотників зазнали нафтопереробні заводи Міна Абдулла і Міна-аль-Ахмаді в Кувейті, які дістали пошкоджень та зупинили свою роботу.
Потужність НПЗ Міна-Абдулла становить 346 тис. барелів на добу, а Міна-аль-Ахмаді – 454 тис. барелів.