Іран завдав нових ударів по нафтопереробному заводу Міна-аль-Ахмаді в Кувейті, внаслідок чого спалахнула пожежа на кількох об’єктах. Підприємство дістало пошкоджень та призупинило роботу.

Про це повідомляють CNN та кувейтське державне інформаційне агентство KUNA.

Удар Ірану по кувейтському НПЗ: що відомо

Зазначається, що нафтопереробний завод Міна-аль-Ахмаді зазнав декількох атак іранських ударних безпілотників.

Кувейтська нафтова корпорація (KPC) повідомила, що на НПЗ спалахнули пожежі на низці об’єктів підприємства.

Пожежі призвели до запобіжного закриття частин об’єкта, йдеться у заяві KPC.

Повідомлень про постраждалих немає. Пожежники та аварійно-рятувальні служби активно намагаються загасити пожежу, додали у компанії.

За інформацією Збройних сил Кувейту, по країні завдали удари новими балістичними ракетами та безпілотниками. Як уточнили військовослужбовці, засоби та сили протиповітряної оборони здійснювали перехоплення цілей.

Днем раніше ударів іранських ракет і безпілотників зазнали нафтопереробні заводи Міна Абдулла і Міна-аль-Ахмаді в Кувейті, які дістали пошкоджень та зупинили свою роботу.

Потужність НПЗ Міна-Абдулла становить 346 тис. барелів на добу, а Міна-аль-Ахмаді – 454 тис. барелів.

