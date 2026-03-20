Ряд стран Европы и мира готов приложить усилия для обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Разблокировка Ормузского пролива

Так, страны осудили иранские атаки на гражданские торговые суда в Персидском заливе, атаки на инфраструктуру, в частности на нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива.

Сейчас смотрят

Страны призывают Иран прекратить блокировать торговое судоходство и соблюдать резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН. Ведь такое вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергоносителей представляют угрозу международному миру и безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция ищет пути разблокирования судоходства в Ормузском проливе.

— Мы начали исследовательский процесс, и в ближайшие дни увидим, есть ли у него шанс на успех, — сказал Макрон.

Президент сообщил генсеку ООН Антониу Гутерришу, что Франция намерена проконсультироваться со своими партнерами, в частности с членами Совета Безопасности ООН, относительно целесообразности создания системы ООН для разблокирования Ормузского пролива.

Гутерриш сообщил, что для стран Глобального Юга важно, чтобы любая инициатива по очистке Ормузского пролива проходила через ООН. Это может быть резолюция, которую поддержат страны Персидского залива и Европы.

Напомним, что Иран в значительной степени перекрыл критически важную морскую артерию, по которой поступает примерно 20% мировых поставок нефти. Блокировка привела к росту мировых цен на энергоносители.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для судов со всего мира, за исключением американских и израильских кораблей и танкеров.

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.