В Корпусе стражей исламской революции Ирана сообщили о закрытии Ормузского пролива и заявили, что будут открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на иранские СМИ.

Иран закрыл Ормузский пролив

— Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана заявил, что Ормузский пролив закрыт, и Иран будет поджигать любое судно, которое попытается его пройти… Этот шаг был предпринят после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате израильского удара, — говорится в сообщении.

Отмечается, что перекрытие пролива может заблокировать около пятой части мировых поставок нефти и вызвать стремительный рост цен на сырую нефть.

28 февраля Иран фактически заблокировал Ормузский пролив. Суда, которые планировали движение через него, получали сообщения с запретом от Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Официального подтверждения такого приказа со стороны Тегерана тогда не было.

Ормузский пролив является одним из главных мировых маршрутов экспорта нефти. Он соединяет крупнейших производителей Персидского залива (Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты) с Оманским заливом и Аравийским морем и обеспечивает выход к открытым морским путям.

Что известно об операции Израиля и США в Иране

Утром 28 февраля Израиль вместе с США начали операцию по бомбардировке Тегерана. Это была совместная операция с вооруженными силами США.

Армия обороны Израиля сообщала, что для ударов по 500 целям в Иране задействовала более 200 истребителей.

Вечером 28 февраля высокопоставленный чиновник Израиля сообщил агентству Reuters о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи и ряда иранских чиновников.

В ответ Тегеран начал атаки на Израиль, американские военные базы и гражданские объекты в государствах Персидского залива.

