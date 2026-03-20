Низка країн Європи та світу готова докласти зусиль для забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади, опублікованій на сайті уряду Британії.

Розблокування Ормузької протоки

Так, країни засудили іранські атаки на цивільні торговельні судна в Перській затоці, атаки на інфраструктуру, зокрема на нафтогазові об’єкти, а також фактичне закриття Ормузької протоки.

Країни закликають Іран перестати блокувати торгове судноплавство та дотримуватися резолюції 2817 Ради Безпеки ООН. Адже таке втручання у міжнародне судноплавство та порушення глобальних ланцюгів постачання енергоносіїв становлять загрозу міжнародному миру та безпеці.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція шукає шляхи розблокування судноплавства в Ормузькій протоці.

— Ми розпочали дослідницький процес, і найближчими днями побачимо, чи має він шанс на успіх, — сказав Макрон.

Президент повідомив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу, що Франція має намір проконсультуватися зі своїми партнерами, зокрема з членами Ради Безпеки ООН, щодо доцільності створення системи ООН для розблокування Ормузької протоки.

Гутерріш повідомив, що для країн Глобального Півдня важливо, щоб будь-яка ініціатива щодо очищення Ормузької протоки проходила через ООН. Це може бути резолюція, яку підтримають країни Перської затоки та Європи.

Нагадаємо, що Іран значною мірою перекрив критично важливу морську артерію, якою постачається приблизно 20% світових поставок нафти. Блокування призвело до зростання світових цін на енергоносії.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока відкрита для суден з усього світу за винятком американських та ізраїльських кораблів і танкерів.

Джерело : Politico

