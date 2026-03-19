В США допускают частичное снятие санкций с иранской нефти
- США могут разрешить выход на рынок около 140 млн баррелей иранской нефти, чтобы сдержать рост мировых цен.
- Там считают, что это временно стабилизирует рынок на 10–14 дней и снизит риск дефицита.
Соединенные Штаты в ближайшие дни могут снять санкции с иранской нефти, которая уже была загружена на танкеры в море. Таким образом там надеются сдержать мировой рост цен на нефтепродукты.
Об этом в эфире телеканала Fox Business сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
Нефтяной маневр США: что известно
Скотт Бессент заявил, что речь идет примерно о 140 млн баррелей. По его расчетам, такой запас нефти может сдержать рост мировых цен примерно на 10–14 дней.
Кроме того, по его информации, вся эта нефть пошла бы в Китай, если бы санкции продолжали действовать. Если же их снять, нефть перенаправят на мировые рынки.
– По сути, мы бы использовали иранские баррели против иранцев, чтобы сдерживать цену в течение следующих 10 или 14 дней, пока мы продолжаем свою кампанию, – рассказал американский министр финансов.
Напомним, США уже сняли санкции с российской нефти, которая была загружена в танкеры до 12 марта. Таким образом они пытаются увеличить предложение на мировом рынке и избежать дефицита топлива.
В то же время президент США Дональд Трамп обещает вернуть санкции против российской нефти после завершения кризиса на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что России не удалось воспользоваться ростом цен на нефть из-за погодных условий и атак дронов.