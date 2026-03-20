Міністерство фінансів США оновило загальну ліцензію, яка регулює операції з російською нафтою та нафтопродуктами.

Новий документ встановлює заборону на проведення угод за участю Куби, Ірану, Північної Кореї та тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну США.

Зараз дивляться

США оновили ліцензію на операції з російською нафтою

– Ця загальна ліцензія не надає дозволу на: будь-які операції за участю особи, яка перебуває на території або створена відповідно до законодавства Ісламської Республіки Іран, Корейської Народно-Демократичної Республіки, Республіки Куба, регіонів України, що підпадають під дію указу № 14065, Кримського регіону України, як визначено в указі № 13685, або будь-якої юридичної особи, що належить таким особам, контролюється ними або є їхнім спільним підприємством, – йдеться у документі.

Рішення щодо Куби було ухвалене після появи інформації про танкер із російською нафтою, який прямує до острова.

Документ дозволяє здійснювати операції з російською нафтою та нафтопродуктами, якщо їх завантажили на судна до 12 березня 2026 року.

Рішення ухвалили з метою зниження тиску на світові нафтові ринки, який виник на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Попереднє пом’якшення санкцій з боку США стосувалося лише закупівель Індією.

Оновлена ліцензія № 134A замінила попередній документ, який діяв у період із 12 березня до 11 квітня 2026 року, та передбачає нові обмеження.

Загальна ліцензія визначає, що дозволені операції включають супровід процесів продажу та постачання, безпечне швартування суден, забезпечення роботи екіпажів, проведення аварійного ремонту, заходи із захисту довкілля, управління суднами, страхування і надання лоцманських послуг.

Адміністрація Дональда Трампа в окремих випадках розглядає можливість послаблення санкцій, щоб запобігти різкому зростанню цін на нафту.

Паралельно з кроками щодо Росії міністр фінансів США Скотт Бессент у четвер, 19 березня, заявив, що Вашингтон вивчає можливість скасування санкцій щодо частини іранської нафти, яка вже перебуває в морі.

Міністерство фінансів США наразі не надало оперативного коментаря щодо змін до ліцензії.

Танкер РФ, що прямував до Куби, змінив курс

Танкер із дизельним паливом, який імовірно мав прямувати на Кубу, змінив курс і прямує до Пуерто-Кабельо, великого порту у Венесуелі, після того як США підтвердили, що Куба не має права приймати російське паливо, пише Bloomberg.

Танкер Сі Хорс, що ймовірно перевозив 200 тис. барелів російського газойлю, раніше зазначив як пункт призначення сусідній Тринідад і Тобаго.

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, станом на п’ятницю, 19 березня, він прямував туди.

Минулого місяця танкер несподівано зупинив рейс посеред Північної Атлантики через фактичну паливну блокаду острова з боку США.

У четвер Мінфін США вніс Кубу до списку країн, яким заборонено приймати російське паливо.

Оновлену генеральну ліцензію видали через тиждень після того, як США послабили санкції щодо російської нафти, щоб зменшити енергетичний тиск, що виник унаслідок війни, розпочатої проти Ірану спільно з Ізраїлем.

За даними судноплавства, інший танкер, Анатолій Колодкін, продовжує рух Атлантикою в напрямку порту Матансас на Кубі. Це судно стане ще одним випробуванням американського стримування.

У п’ятницю, коли представника Кремля запитали, чи прямує російська нафта на Кубу, він відмовився коментувати конкретні поставки палива.

Натомість, за повідомленням росЗМІ, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Москва “підтримує постійний контакт із кубинським керівництвом” та розглядає варіанти надання допомоги Гавані у зв’язку з її проблемами.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.