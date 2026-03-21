Вночі пролунали вибухи у Саратові, Енгельсі, Москві, Тольятті та Уфі. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Атака дронів на Енгельс та Саратов

В результаті атаки дронів на Енгельс пошкоджено цивільну інфраструктуру. У кількох будинках міста у вікнах вибило скло. Попередньо постраждалих немає, повідомив губернатор Роман Бусаргін.

За словами Бусаргіна, в результаті атаки БпЛА також постраждали кілька будинків у Саратові. У них частково вибито скло. Двоє людей звернулися по медичну допомогу.

За даними Telegram-каналу Кримський вітер, у Саратові після атаки БпЛА горить нафтопереробний завод.

Атака дронів на Тольятті

Також вночі дрони атакували Тольятті в Самарській області.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, після нічної атаки сталася пожежа в районі двох хімічних підприємств — Тольяттикаучук і КуйбишевАзот.

Одне із відео, яке місцеві жителі опублікували в соцмережах, знято з вулиці Баникіна. Відстань від цієї вулиці до місця пожежі складає 4,6–6 кілометрів. Яке саме з підприємств горить, поки що невідомо.

Тольяттикаучук — нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, які використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів.

КуйбишевАзот — випускає азотні добрива та хімічну сировину (капролактам, поліаміди).

Нагадаємо, що 11 березня ЗСУ вже атакували КуйбишевАзот.

Атака дронів на Уфу

Вночі дрони вдарили у недобудовану багатоповерку в Уфі. На даху фіксується дим. Повідомляється, що постраждали двоє будівельників.

Глава Республіки Башкортостан Радій Хабіров заявив, що нібито сили ППО збили дрони в районі нафтопереробних заводів Уфи. Два БпЛА впали на будинок, що будується, у мікрорайоні Затон. Загорівся утеплювач.

Атака дронів на Москву

Після опівночі мер Москви Сергій Собянін повідомив, що щонайменше 21 дрон російські сили ППО нібито збили.

Після 5-ї ранку Сергій Собянін повідомив, що нібито знищено ще шість дронів, які летіли на Москву.

Після 9-ї години нібито збили ще один дрон.

Російське Міноборони повідомило, що в період з 23:00 за московським часом 20 березня до 07:00 21 березня сили ППО перехопили та знищили 283 українських безпілотники над територіями Брянської, Смоленської, Калузької, Бєлгородської, Воронезької, Ростовської, Волгоградської, Тульської, Рязанської, Курської, Саратовської, Самарської областей, Республіками Крим, Татарстан та Московського регіону.

