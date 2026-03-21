Масована атака дронів на РФ: під ударом — Москва, НПЗ та хімзаводи
- У Саратові після атаки спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.
- У Тольятті горіло в районі хімічних підприємств Тольяттикаучук і КуйбишевАзот
- В Уфі дрон влучив у недобудовану багатоповерхівку, є постраждалі.
- У Москві заявили про нібито збиття понад 20 безпілотників.
Вночі пролунали вибухи у Саратові, Енгельсі, Москві, Тольятті та Уфі. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
Атака дронів на Енгельс та Саратов
В результаті атаки дронів на Енгельс пошкоджено цивільну інфраструктуру. У кількох будинках міста у вікнах вибило скло. Попередньо постраждалих немає, повідомив губернатор Роман Бусаргін.
За словами Бусаргіна, в результаті атаки БпЛА також постраждали кілька будинків у Саратові. У них частково вибито скло. Двоє людей звернулися по медичну допомогу.
За даними Telegram-каналу Кримський вітер, у Саратові після атаки БпЛА горить нафтопереробний завод.
Атака дронів на Тольятті
Також вночі дрони атакували Тольятті в Самарській області.
Як повідомляє Telegram-канал Astra, після нічної атаки сталася пожежа в районі двох хімічних підприємств — Тольяттикаучук і КуйбишевАзот.
Одне із відео, яке місцеві жителі опублікували в соцмережах, знято з вулиці Баникіна. Відстань від цієї вулиці до місця пожежі складає 4,6–6 кілометрів. Яке саме з підприємств горить, поки що невідомо.
Тольяттикаучук — нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, які використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів.
КуйбишевАзот — випускає азотні добрива та хімічну сировину (капролактам, поліаміди).
Нагадаємо, що 11 березня ЗСУ вже атакували КуйбишевАзот.
Атака дронів на Уфу
Вночі дрони вдарили у недобудовану багатоповерку в Уфі. На даху фіксується дим. Повідомляється, що постраждали двоє будівельників.
Глава Республіки Башкортостан Радій Хабіров заявив, що нібито сили ППО збили дрони в районі нафтопереробних заводів Уфи. Два БпЛА впали на будинок, що будується, у мікрорайоні Затон. Загорівся утеплювач.
Атака дронів на Москву
Після опівночі мер Москви Сергій Собянін повідомив, що щонайменше 21 дрон російські сили ППО нібито збили.
Після 5-ї ранку Сергій Собянін повідомив, що нібито знищено ще шість дронів, які летіли на Москву.
Після 9-ї години нібито збили ще один дрон.
Російське Міноборони повідомило, що в період з 23:00 за московським часом 20 березня до 07:00 21 березня сили ППО перехопили та знищили 283 українських безпілотники над територіями Брянської, Смоленської, Калузької, Бєлгородської, Воронезької, Ростовської, Волгоградської, Тульської, Рязанської, Курської, Саратовської, Самарської областей, Республіками Крим, Татарстан та Московського регіону.