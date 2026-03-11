Германия предоставит Украине дополнительные €200 млн на защиту от обстрелов
- Германия выделит Украине дополнительные €200 млн для усиления защиты от российских бомбардировок и поддержки гражданской инфраструктуры.
- Средства планируют направить на разведывательные дроны и гражданскую защиту, чтобы лучше защищать население и критическую инфраструктуру.
- В Берлине подчеркнули, что поддержка Украины остается приоритетом, даже несмотря на эскалацию ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.
Украина получит от Германии дополнительные €200 млн для усиления защиты от российских бомбардировок.
Об этом сообщила президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клокнер.
Помощь Украине от Германии: что известно
Юлия Клокнер подчеркнула, что деньги необходимы для закупки дронов и защиты людей и инфраструктуры Украины.
– Речь идет об увеличении средств на разведывательные дроны и гражданскую защиту, чтобы была возможность больше поддержать людей и лучше обеспечить оборону жизненно важной инфраструктуры, – рассказала Клёкнер на пленарном заседании Верховной Рады в среду, 11 марта.
Между тем Министерство иностранных дел Германии также отмечало, что ФРГ выделит дополнительные средства на поддержку Украины.
Там отметили, что то, что укрепляет Украину, защищает и Европу.
– Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, поддержка Украины остается чрезвычайно важной. Чтобы Украина могла и в дальнейшем противостоять бомбардировкам Путина, Германия выделяет еще более €200 млн на гражданскую защиту и защиту от чрезвычайных ситуаций, – подытожили в МИД Германии.
Напомним, президент Бундестага Юлия Клекнер прибыла с визитом в Киев.