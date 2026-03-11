Украина получит от Германии дополнительные €200 млн для усиления защиты от российских бомбардировок.

Об этом сообщила президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клокнер.

Помощь Украине от Германии: что известно

Юлия Клокнер подчеркнула, что деньги необходимы для закупки дронов и защиты людей и инфраструктуры Украины.

– Речь идет об увеличении средств на разведывательные дроны и гражданскую защиту, чтобы была возможность больше поддержать людей и лучше обеспечить оборону жизненно важной инфраструктуры, – рассказала Клёкнер на пленарном заседании Верховной Рады в среду, 11 марта.

Между тем Министерство иностранных дел Германии также отмечало, что ФРГ выделит дополнительные средства на поддержку Украины.

Там отметили, что то, что укрепляет Украину, защищает и Европу.

– Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, поддержка Украины остается чрезвычайно важной. Чтобы Украина могла и в дальнейшем противостоять бомбардировкам Путина, Германия выделяет еще более €200 млн на гражданскую защиту и защиту от чрезвычайных ситуаций, – подытожили в МИД Германии.

Напомним, президент Бундестага Юлия Клекнер прибыла с визитом в Киев.

