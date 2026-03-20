Німеччина спростила експорт певного обладнання для протиповітряної та військово-морської оборони до країн Перської затоки та України, щоб забезпечити швидке постачання.

Про це повідомило Міністерство економіки Німеччини в п’ятницю, 20 березня, пише Reuters.

Німеччина спростила експорт озброєнь до України

– Невибіркові атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до нагальної потреби у військовому обладнанні, зокрема для протиповітряної оборони, – заявила міністерка економіки Катерина Райхе.

Вона додала, що завдяки новій тимчасовій ліцензії Німеччина адаптує процедури контролю за експортом озброєнь для постачання терміново необхідного озброєння до цих країн, щоб відповідати новим вимогам.

Нова генеральна експортна ліцензія Німеччини діятиме для постачань озброєння до України, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту, Бахрейну та Оману протягом шести місяців.

Згідно з новим регулюванням, експортерам дозволяється вивозити товари без попереднього подання індивідуальної заявки до Федерального відомства з економіки та експортного контролю (BAFA).

Регулювання передбачає, що компанії повинні реєструватися та подавати щомісячні звіти. Воно поширюється на товари для протиповітряної та військово-морської оборони, включно із знешкодженням морських мін.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що Німеччина надасть Україні €200 млн для посилення захисту від російських бомбардувань.

