В чешском городе Пардубице накануне произошел пожар на предприятии, которое производило дроны для Украины. Правоохранительные органы расследуют четыре версии случившегося.

Об этом сообщает издание Novinky.

Пожар на оборонном предприятии в Чехии

Так, в пятницу, 20 марта, произошел масштабный пожар на оборонном предприятии компании LPP Holding. Огонь вспыхнул на складе, а впоследствии пламя охватило и соседнее административное здание.

Сейчас смотрят

В настоящее время полиция работает над четырьмя версиями расследования. Однако появляются сведения, указывающие на возможный российский след.

Компания LPP Holding на своем сайте сообщает, что поставила в Украину сотни дронов с искусственным интеллектом. В этом контексте она привлекла внимание и российских СМИ. О ней писало издание Комсомольская правда.

Компания производит дроны, на которые собирает деньги организация “Подарок для Путина”. Там отметили, что поставки дронов в Украину не сорваны из-за пожара.

— В связи с террористическим нападением в Пардубице мы хотим публично повторить информацию, которую вчера вечером снова подтвердили владельцы LPP. Пожар никоим образом не повлияет на запланированную поставку ударных дронов MTS 40 в Украину, — отметила организация “Подарок для Путина”.

Совладелец компании LPP Радим Петраш рассказал, что фирма уже поставила в Украину сотни дронов с ИИ, и украинские военные их хвалят. Дроны с помощью искусственного интеллекта ориентируются в пространстве, сравнивая свое окружение с загруженной картой.

Представители правительства и чешские правоохранители пока не говорят, кто мог стоять за поджогом в Пардубицах. На прямой вопрос, может ли речь идти о российском нападении, в пятницу премьер-министр Андрей Бабиш после заседания Совета национальной безопасности сказал: Расследуются четыре версии, мы не можем это комментировать.

В одном из последующих ответов он упомянул также случай нападения на склад боеприпасов в Врбетице, за которым стояли именно россияне. Однако он говорил об этом в связи с охраной комплекса в Пардубице, которая, по его мнению, была недостаточной.

Дроны для Израиля

Согласно электронному письму, разосланному журналистам, ответственность за пожар в цехе в промышленной зоне Пардубице взяла на себя якобы международная группа The Earthquake Faction. Группа заявляет, что поджог был направлен против компаний LPP Holding и Elbit Systems, которые производят дроны для Израиля.

Однако пресс-секретарь LPP Мартина Тауберова исключила, что на территории комплекса когда-либо производились дроны для Израиля: Сообщаю, что на нашем заводе никогда не изготавливали никаких дронов для Израиля.

По ее словам, запланированное два года назад сотрудничество с израильской компанией Elbit Systems так и не состоялось из-за отмены тендера на соответствующий тип дронов со стороны Министерства обороны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.