У чеському місті Пардубіце напередодні сталася пожежа на підприємстві, яке виготовляло дрони для України. Правоохоронці розслідують чотири версії події.

Про це повідомляє видання Novinky.

Пожежа на оборонному підприємстві у Чехії

Так, у п’ятницю, 20 березня, сталася масштабна пожежа на оборонному підприємстві компанії LPP Holding. Вогонь спалахнув на складі, а згодом полум’я охопило й сусідню адміністративну будівлю.

Наразі поліція працює над чотирма версіями розслідування. Проте з’являються відомості, що вказують на можливий російський слід.

Компанія LPP Holding на своєму сайті повідомляє, що поставила в Україну сотні дронів зі штучним інтелектом.

Компанія виробляє дрони, на які збирає гроші організація “Подарунок для Путіна”. Там зауважили, що поставки дронів Україні не зірвані через пожежу.

— У зв’язку з терористичним нападом у Пардубіце ми хочемо публічно повторити інформацію, яку вчора ввечері знову підтвердили з власниками LPP. Пожежа жодним чином не вплине на заплановану поставку ударних дронів MTS 40 в Україну, — зазначила організація “Подарунок для Путіна”.

Співвласник компанії LPP Радім Петраш розповів, що фірма вже поставила в Україну сотні дронів із ШІ і українські військові їх хвалять. Дрони за допомогою штучного інтелекту орієнтуються в просторі, порівнюючи своє оточення із завантаженою картою.

Представники уряду та чеські правоохоронці поки не говорять, хто міг стояти за підпалом у Пардубіцях. На пряме запитання, чи може йтися про російське втручання, у п’ятницю прем’єр-міністр Андрей Бабіш після засідання Ради національної безпеки сказав: Розслідуються чотири версії, ми не можемо це коментувати.

В одній із наступних відповідей він згадав також випадок нападу на склад боєприпасів у Врбетіце, за яким стояли саме росіяни. Однак він говорив про це у зв’язку з охороною комплексу в Пардубіце, яка, на його думку, була недостатньою.

Дрони для Ізраїлю

Згідно з електронним листом, розісланим журналістам, відповідальність за пожежу в цеху в промисловій зоні Пардубіце взяла на себе нібито міжнародна група The Earthquake Faction. Група заявляє, що підпал був спрямований проти компаній LPP Holding та Elbit Systems, які виробляють дрони для Ізраїлю.

Однак речниця LPP Мартіна Тауберова виключила, що на території комплексу коли-небудь вироблялися дрони для Ізраїлю: повідомляю, що на нашому заводі ніколи не виготовляли жодних дронів для Ізраїлю.

За її словами, запланована два роки тому співпраця з ізраїльською компанією Elbit Systems так і не відбулася через скасування тендеру на відповідний тип дронів з боку Міністерства оборони.

