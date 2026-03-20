Следователи в Чехии расследуют ночной пожар на оборонном заводе как возможный теракт.

Об этом сообщили местные чиновники, которых цитирует Reuters.

Отмечается, что группа, протестующая против израильского оружия, взяла на себя ответственность за пожар на оборонном заводе в Чехии.

Инцидент произошел в складском помещении комплекса в Пардубице, в 120 км к востоку от Праги. В огне, который распространился и на другое здание, никто не пострадал.

Чешский новостной сайт Aktualne.cz сообщил, что протестная группа заявила о поджоге “ключевого производственного центра” для израильского оружия в Пардубице, чтобы положить конец его роли в “геноциде в Газе”.

В то же время чешская оборонная компания LPP Holding, имеющая филиал в комплексе, подтвердила пожар на одном из своих объектов. Однако она заявила, что планы сотрудничества с израильской Elbit Systems по производству беспилотников, объявленные в 2023 году, так и не были реализованы.

– На нашем заводе никогда не производились израильские беспилотники, – заявили в LPP.

После пожара полиция сначала заявила, что расследует, был ли это умышленный поджог, и проверяет публичные заявления о “конкретной группе”, не называя ее названия.

Позже они заявили, что следователи служб безопасности расследуют инцидент по статье Уголовного кодекса, касающейся терроризма.

– Исходя из того, что нам известно на данный момент, инцидент, вероятно, может быть связан с террористическим актом, – заявил министр внутренних дел Любомир Метнар.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что созовет заседание Совета государственной безопасности в связи с этим инцидентом.

