США нанесли удары по инфраструктуре Ирана, которая использовалась для отслеживания танкеров в Ормузском проливе, что существенно снизило способность Тегерана контролировать движение судов в регионе.

Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM), опубликовав соответствующее видео с комментарием командующего адмирала Бреда Купера, сообщает CNN.

Что уничтожили США в Иране и как это повлияло на движение танкеров

По словам командующего CENTCOM Бреда Купера, американские военные нанесли удары по подземному объекту вдоль побережья Ирана.

В результате были уничтожены интеллектуальные вспомогательные пункты и радиолокационные ретрансляторы ракет, которые использовались для мониторинга движения судов.

Купер подчеркнул, что эти объекты играли ключевую роль в способности Ирана отслеживать танкеры и контролировать ситуацию в Ормузском проливе.

— В результате способность Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него снижается, — заявил он.

Также в CENTCOM отметили “устойчивое снижение” возможностей Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после ударов США.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Через него проходит значительная часть глобальных энергетических поставок.

Контроль над этим регионом традиционно является одним из рычагов влияния Ирана, в частности благодаря деятельности КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив должен охраняться странами, которые его используют.

По его словам, США не должны нести основную нагрузку по контролю над этим регионом, однако готовы помогать союзникам в случае необходимости.

