США завдали ударів по інфраструктурі Ірану, яка використовувалася для відстеження танкерів в Ормузькій протоці, що суттєво знизило здатність Тегерана контролювати рух суден у регіоні.

Про це заявило Центральне командування США (CENTCOM), опублікувавши відповідне відео із коментарем командувача адмірала Бреда Купера, повідомляє CNN.

Що знищили США в Ірані та як це вплинуло на рух танкерів

За словами командувача CENTCOM Бреда Купера, американські військові завдали ударів по підземному об’єкту вздовж узбережжя Ірану.

Унаслідок цього було знищено інтелектуальні допоміжні пункти та радіолокаційні ретрансляції ракет, які використовувалися для моніторингу руху суден.

Купер наголосив, що ці об’єкти відігравали ключову роль у можливості Ірану відстежувати танкери та контролювати ситуацію в Ормузькій протоці.

— У результаті здатність Ірану загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці та навколо неї погіршується, — заявив він.

Також у CENTCOM зазначили про “стійке зниження” можливостей Ірану та Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) після ударів США.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Через неї проходить значна частина глобальних енергетичних поставок.

Контроль над цим регіоном традиційно є одним із важелів впливу Ірану, зокрема через діяльність КВІР.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока має охоронятися країнами, які її використовують.

За його словами, США не повинні нести основне навантаження з контролю цього регіону, однак готові допомагати союзникам у разі необхідності.

