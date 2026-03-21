Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться странами, которые его используют.

Об этом 21 марта сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Трамп о контроле над Ормузским проливом

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться, при необходимости, другими странами, которые его используют.

— Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях в Ормуге, но это не должно быть необходимо, как только угроза со стороны Ирана будет ликвидирована. Важно, что это будет легкая военная операция для них, – отметил президент США.

Кроме того, Трамп сообщил, что США очень близки к достижению своих целей и рассматривают возможность сворачивания военных усилий на Ближнем Востоке.

Он выделил пять ключевых стратегических целей США, среди которых: полное уничтожение иранского ракетного потенциала, пусковых установок и всего, что с ними связано; уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана; ликвидация иранских военно-морских и военно-воздушных сил, включая зенитное вооружение.

Также цель США – не позволять Ирану приблизиться к ядерному оружию и оставаться готовыми к мгновенному и решительному ответу на любую потенциальную угрозу. Кроме того, Соединенные Штаты стремятся обеспечить максимальный уровень безопасности для своих союзников на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие государства.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что НАТО может ожидать “очень плохое” будущее, если союзники Североатлантического блока не помогут Соединенным Штатам обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

По его словам, у европейских стран больше тральщиков, чем у Америки, поэтому способны обезопасить морские пути.

