Украинские специалисты уже осуществили несколько успешных сбиваний иранских дронов в одной из стран Ближнего Востока, что подтверждает эффективность украинских дронов-перехватчиков в реальных боевых условиях.

Об этом сообщает BBC Украина.

Украинские перехватчики за рубежом: что известно

Украинские технологии борьбы с иранскими беспилотниками уже применяются не только в Украине.

Речь идет о дронах-перехватчиках, которые позволяют эффективно уничтожать ударные беспилотники типа Шахед.

По информации BBC, украинские специалисты уже принимали участие в сбивании таких дронов в одной из стран Ближнего Востока.

Чем отличаются украинские перехватчики

Украинские дроны-перехватчики набирают популярность в связи с растущей угрозой со стороны иранских дронов-камикадзе типа Шахед, которые активно используются в войнах последних лет.

Эти беспилотники представляют серьезную опасность как для военных объектов, так и для гражданской инфраструктуры, что вынуждает страны искать эффективные и в то же время недорогие средства противодействия.

Именно таким решением стали украинские перехватчики — специальные зенитные дроны, способные быстро обнаруживать и уничтожать вражеские БПЛА.

Их главное преимущество — экономичность: стоимость перехватчика составляет примерно 1–2 тыс. долларов, тогда как цена Шахеда может достигать 30–100 тыс. долларов.

Кроме того, эти дроны просты в использовании, мобильны и не требуют сложной инфраструктуры, что делает их эффективным инструментом в современной войне.

Именно поэтому украинские разработки вызывают значительный интерес за рубежом, в частности в странах Ближнего Востока, которые также сталкиваются с атаками иранских беспилотников.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина направила на Ближний Восток 201 военного специалиста для противодействия ударным дронам типа Shahed.

По его словам, украинские эксперты уже работают в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии, передавая партнерам боевой опыт борьбы с беспилотниками.

