Українські фахівці вже збивають іранські дрони на Близькому Сході – ВВС
- Українські спеціалісти вже здійснили успішні збиття іранських дронів за межами України.
- Дрони-перехоплювачі стали ключовим інструментом боротьби з Шахедами.
- Українські технології активно цікавлять країни Близького Сходу.
Українські спеціалісти вже здійснили кілька успішних збиттів іранських дронів в одній із країн Близького Сходу, що підтверджує ефективність українських дронів-перехоплювачів у реальних бойових умовах.
Про це повідомляє BBC Україна.
Українські перехоплювачі за кордоном: що відомо
Українські технології боротьби з іранськими безпілотниками вже застосовують не лише в Україні.
Йдеться про дрони-перехоплювачі, які дозволяють ефективно знищувати ударні безпілотники типу Шахед.
За інформацією BBC, українські спеціалісти вже брали участь у збитті таких дронів в одній із країн регіону Близького Сходу.
Чим особливі українські перехоплювачі
Українські дрони-перехоплювачі набувають популярності через зростання загрози іранських дронів-камікадзе типу Шахед, які активно застосовуються у війнах останніх років.
Ці безпілотники становлять серйозну небезпеку як для військових об’єктів, так і для цивільної інфраструктури, що змушує країни шукати ефективні та водночас недорогі засоби протидії.
Саме таким рішенням стали українські перехоплювачі — спеціальні зенітні дрони, здатні швидко виявляти та знищувати ворожі БпЛА.
Їх головна перевага — економічність: вартість перехоплювача становить приблизно $1–2 тис. доларів, тоді як ціна Шахеда може сягати $30-100 тис.
Крім того, ці дрони прості у використанні, мобільні та не потребують складної інфраструктури, що робить їх ефективним інструментом у сучасній війні.
Саме тому українські розробки викликають значний інтерес за кордоном, зокрема в країнах Близького Сходу, які також стикаються з атаками іранських безпілотників.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила на Близький Схід 201 військового фахівця для протидії ударним дронам типу Shahed.
За його словами, українські експерти вже працюють в Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Саудівській Аравії, передаючи партнерам бойовий досвід боротьби з безпілотниками.