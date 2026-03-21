Українські спеціалісти вже здійснили кілька успішних збиттів іранських дронів в одній із країн Близького Сходу, що підтверджує ефективність українських дронів-перехоплювачів у реальних бойових умовах.

Про це повідомляє BBC Україна.

Українські перехоплювачі за кордоном: що відомо

Українські технології боротьби з іранськими безпілотниками вже застосовують не лише в Україні.

Зараз дивляться

Йдеться про дрони-перехоплювачі, які дозволяють ефективно знищувати ударні безпілотники типу Шахед.

За інформацією BBC, українські спеціалісти вже брали участь у збитті таких дронів в одній із країн регіону Близького Сходу.

Чим особливі українські перехоплювачі

Українські дрони-перехоплювачі набувають популярності через зростання загрози іранських дронів-камікадзе типу Шахед, які активно застосовуються у війнах останніх років.

Ці безпілотники становлять серйозну небезпеку як для військових об’єктів, так і для цивільної інфраструктури, що змушує країни шукати ефективні та водночас недорогі засоби протидії.

Саме таким рішенням стали українські перехоплювачі — спеціальні зенітні дрони, здатні швидко виявляти та знищувати ворожі БпЛА.

Їх головна перевага — економічність: вартість перехоплювача становить приблизно $1–2 тис. доларів, тоді як ціна Шахеда може сягати $30-100 тис.

Крім того, ці дрони прості у використанні, мобільні та не потребують складної інфраструктури, що робить їх ефективним інструментом у сучасній війні.

Саме тому українські розробки викликають значний інтерес за кордоном, зокрема в країнах Близького Сходу, які також стикаються з атаками іранських безпілотників.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила на Близький Схід 201 військового фахівця для протидії ударним дронам типу Shahed.

За його словами, українські експерти вже працюють в Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Саудівській Аравії, передаючи партнерам бойовий досвід боротьби з безпілотниками.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.