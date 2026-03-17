Украина направила 201 специалиста на Ближний Восток для борьбы с дронами — Зеленский
- Украина направила на Ближний Восток более 200 военных экспертов для обучения партнеров методам противодействия ударным дронам типа Shahed.
- По словам Владимира Зеленского, украинские специалисты уже работают в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, передавая уникальный боевой опыт защиты от беспилотников.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании.
По словам президента, 201 украинский специалист находится в регионе Ближнего Востока и стран Персидского залива, еще 34 эксперта готовы к развертыванию.
Как утверждает Зеленский, речь идет о военных специалистах, которые знают, как защищаться от ударных беспилотников Shahed.
Президент добавил, что украинские эксперты уже находятся в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт.
Как подчеркнул Зеленский, дроны могут поражать цели за тысячи километров, как и баллистические ракеты.
По его мнению, никакие горы или пустыни этому не помешают, поэтому стоит думать о своей безопасности.
12 марта президент Владимир Зеленский оценил работу украинских экспертов на Ближнем Востоке, отметив, что партнеры довольны. По его словам, отправка экспертов в страны Ближнего Востока будет зависеть от возможностей Украины.