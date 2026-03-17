Украинская сторона направила на Ближний Восток 201 эксперта для противодействия беспилотникам.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании.

Зеленский об украинских экспертах на Ближнем Востоке

По словам президента, 201 украинский специалист находится в регионе Ближнего Востока и стран Персидского залива, еще 34 эксперта готовы к развертыванию.

Как утверждает Зеленский, речь идет о военных специалистах, которые знают, как защищаться от ударных беспилотников Shahed.

Президент добавил, что украинские эксперты уже находятся в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт.

Как подчеркнул Зеленский, дроны могут поражать цели за тысячи километров, как и баллистические ракеты.

По его мнению, никакие горы или пустыни этому не помешают, поэтому стоит думать о своей безопасности.

12 марта президент Владимир Зеленский оценил работу украинских экспертов на Ближнем Востоке, отметив, что партнеры довольны. По его словам, отправка экспертов в страны Ближнего Востока будет зависеть от возможностей Украины.

