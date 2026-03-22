Можливе продовження обмінів – Зеленський про результати 2 днів переговорів у США
За результатами двох днів зустрічей української делегації з представниками США є сигнали щодо можливого продовження обмінів і обговорення гарантій безпеки для України та Європи.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський про підсумки зустрічей із делегацією США
Президент повідомив, що відбулося два дні зустрічей – вчора протягом усього дня і сьогодні.
За словами Зеленського, зараз увага американської сторони передусім зосереджена на ситуації в Ірані та на Близькому Сході.
– Але й цю війну Росії проти України треба завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі, я дуже вдячний американському суспільству за чітку підтримку нормального, достойного миру для України, – зазначив глава держави.
За його словами, важливо, щоб у Росії не було винагороди за цю війну.
– І важливо, щоб ми всі не були змушені повертатися до війни через місяці чи роки, тобто щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для миру – для надійного миру, – наголосив Зеленський.
Президент додав, що після повернення переговорної групи до України будуть детально обговорені всі аспекти зустрічей.
Він висловив сподівання, що можливе продовження обмінів стане підтвердженням ефективності дипломатії.
– Загалом же ситуація залишається доволі прозорою: Путін війну закінчувати не хоче. Але головне, що бажає світ. Ми всі разом повинні робити все можливе і будемо й надалі робити все можливе, щоб закінчити цю війну, – зауважив президент.