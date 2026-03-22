За результатами двох днів зустрічей української делегації з представниками США є сигнали щодо можливого продовження обмінів і обговорення гарантій безпеки для України та Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про підсумки зустрічей із делегацією США

Президент повідомив, що відбулося два дні зустрічей – вчора протягом усього дня і сьогодні.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, зараз увага американської сторони передусім зосереджена на ситуації в Ірані та на Близькому Сході.

– Але й цю війну Росії проти України треба завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі, я дуже вдячний американському суспільству за чітку підтримку нормального, достойного миру для України, – зазначив глава держави.

За його словами, важливо, щоб у Росії не було винагороди за цю війну.

– І важливо, щоб ми всі не були змушені повертатися до війни через місяці чи роки, тобто щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для миру – для надійного миру, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що після повернення переговорної групи до України будуть детально обговорені всі аспекти зустрічей.

Він висловив сподівання, що можливе продовження обмінів стане підтвердженням ефективності дипломатії.

– Загалом же ситуація залишається доволі прозорою: Путін війну закінчувати не хоче. Але головне, що бажає світ. Ми всі разом повинні робити все можливе і будемо й надалі робити все можливе, щоб закінчити цю війну, – зауважив президент.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.