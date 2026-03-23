Иран пригрозил полностью заблокировать Персидский залив путем установки морских мин в случае нападения на его побережье или острова.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иранское агентство Fars.

Иран угрожает полностью заблокировать Персидский залив: что известно

В Тегеране заявили, что любая атака на иранское побережье или острова приведет к минированию всех морских путей в Персидском заливе.

Сейчас смотрят

Речь идет об установке различных типов морских мин, в частности плавучих, которые могут запускаться непосредственно с побережья.

— Любая попытка врага атаковать иранское побережье или острова приведет к минированию всех путей доступа и линий связи в Персидском заливе, — говорится в заявлении.

В таком случае весь Персидский залив, по словам иранской стороны, окажется в ситуации, подобной Ормузскому проливу, то есть фактически будет заблокирован.

В заявлении подчеркивается, что ответственность за возможную блокировку морских путей будет возлагаться на сторону, которая начнет атаку.

Иран также отметил, что может разрешить безопасный проход судов отдельных «дружественных» стран, в частности Китая, Индии и Пакистана.

В то же время для других государств пролив фактически будет закрыт, что уже приводит к напряженности на мировых энергетических рынках.

По данным СМИ, США рассматривают варианты блокады или даже оккупации стратегически важного для Ирана острова Харг.

Такой сценарий может означать значительную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Где находится Персидский залив

Персидский залив — это морской залив, расположенный между Ираном и странами Аравийского полуострова.

Он соединяется с Оманским заливом через Ормузский пролив, который ведёт далее к Аравийскому морю и Индийскому океану.

Этот регион имеет стратегическое значение, поскольку является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире.

Напомним, что Иран уже начал устанавливать морские мины в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире.

По данным источников, в настоящее время минирование ограничено, однако Иран имеет потенциал быстро развернуть сотни мин, используя малые суда и специальные заградители.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.