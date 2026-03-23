Іран пригрозив повністю заблокувати Перську затоку шляхом встановлення морських мін у разі атаки на його узбережжя або острови.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на іранське агентство Fars.

Іран погрожує повністю заблокувати Перську затоку: що відомо

У Тегерані заявили, що будь-яка атака на іранське узбережжя або острови призведе до замінування всіх морських шляхів у Перській затоці.

Йдеться про встановлення різних типів морських мін, зокрема плавучих, які можуть запускатися безпосередньо з узбережжя.

— Будь-яка спроба ворога атакувати іранське узбережжя чи острови призведе до замінування всіх шляхів доступу та ліній зв’язку в Перській затоці, — йдеться у заяві.

У такому разі вся Перська затока, за словами іранської сторони, опиниться в ситуації, подібній до Ормузької протоки, тобто фактично буде заблокована.

У заяві наголошується, що відповідальність за можливе блокування морських шляхів покладатиметься на сторону, яка розпочне атаку.

Іран також зазначив, що може дозволити безпечний прохід суден окремих “дружніх” країн, зокрема Китаю, Індії та Пакистану.

Водночас для інших держав протока фактично буде закрита, що вже призводить до напруження на світових енергетичних ринках.

За даними ЗМІ, США розглядають варіанти блокади або навіть окупації стратегічно важливого для Ірану острова Харг.

Такий сценарій може означати значну ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Де розташована Перська затока

Перська затока — це морська затока, розташована між Іраном та країнами Аравійського півострова.

Вона сполучається з Оманською затокою через Ормузьку протоку, яка веде далі до Аравійського моря та Індійського океану.

Цей регіон має стратегічне значення, адже є одним із ключових маршрутів транспортування нафти у світі.

Нагадаємо, що Іран уже почав встановлювати морські міни в Ормузькій протоці — одному з ключових маршрутів транспортування нафти у світі.

За даними джерел, наразі мінування обмежене, однак Іран має потенціал швидко розгорнути сотні мін, використовуючи малі судна та спеціальні загороджувачі.

Пов'язані теми:

