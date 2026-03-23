Послаблення нафтових санкцій проти Росії може принести їй максимум $2 млрд додаткового прибутку, однак ця сума є незначною і не вплине на фінансування військових операцій.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю NBC News.

За словами Бессента, навіть у разі зростання цін на нафту додаткові доходи Росії залишаться обмеженими.

Він пояснив, що максимальна сума, яку може отримати РФ, становить близько $2 млрд.

— Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, становить $2 мільярди, що дорівнює одному дню бюджету Російської Федерації, — зазначив міністр.

Бессент наголосив, що така сума не має суттєвого значення для фінансування російської військової машини.

Міністр фінансів США наголосив, що навіть за підвищення вартості нафти Росія не отримує критичного фінансового приросту.

Він навів приклад: якщо ціна на нафту зростає до $150, але Росія отримує лише частину доходу, це все одно не забезпечує значного збільшення надходжень.

Крім того, основним покупцем російської нафти залишається Китай, який закуповує понад 90% обсягів.

Загальний експорт російської нафти скоротився приблизно на 25% після того, як інші країни обмежили закупівлі.

Послаблення санкцій лише частково відкриває доступ до інших ринків, але не змінює загальної картини.

Нагадаємо, що Сполучені Штати надали 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які вже перебувають у морі.

Йдеться про ресурси, завантажені на судна станом на 12 березня, а сам дозвіл діє до 11 квітня.

У Вашингтоні пояснили це необхідністю стабілізувати світові енергетичні ринки на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та перебоїв із судноплавством через Ормузьку протоку.

